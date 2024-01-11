Полиция задержала организовавшего нарколабораторию россиянина-растениевода

В квартире Ижевска обнаружили нарколабораторию с кустами конопли

В Республике Удмуртия полицейские задержали россиянина, организовавшего нарколабораторию в своей квартире. Об этом в четверг, 11 января, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, житель Ижевска через интернет купил семена конопли и удобрения, оборудовал систему освещения и вентиляции и принялся выращивать содержащие наркотические средства растения. Нагрянувшие с обыском полицейские обнаружили свыше 250 граммов готовой к реализации марихуаны, а также емкости с 12 кустами разросшейся конопли. В отношении задержанного завели уголовное дело.

28 ноября 2023 года сообщалось, что полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.