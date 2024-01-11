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19:49, 11 января 2024Мир

Сеймур Херш связал госпитализацию главы Пентагона с атакой на эсминец США

Сеймур Херш: госпитализация главы Пентагона Остина помешала защите эсминца США

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина помешала защитить эсминец Военно-морских сил США Laboon от атаки йеменских хуситов в Красном море. На такую связь в своем блоге на платформе Substack указал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Отсутствие руководства в Пентагоне сразу же сказалось», — подчеркнул публицист.

Как отметил Херш, капитан судна неоднократно запрашивал полномочия для уничтожения объекта, с которого совершались атаки беспилотника, однако запрос «требовал одобрения на высоком уровне от исчезнувшего госпитализированного Остина и был проигнорирован».

10 января хуситы впервые напали на военный корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

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      Виктория Кондратьева
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