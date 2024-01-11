Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:00, 11 января 2024Наука и техника

Создан мозговой чип для нейрокомпьютерного интерфейса

Nature Nanotechnology: новый прозрачный чип считывает глубокую активность мозга

Фото: David Baillot / UC San Diego Jacobs School of Engineering

Новый нейронный чип, созданный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, способен читать сигналы из глубоких отделов головного мозга, находясь на его поверхности. Результаты предварительных испытаний импланта, который может быть использован для создания неинвазивного нейрокомпьютерного интерфейса, опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Чип изготовлен из тонкого, прозрачного и гибкого полимера, заполненного плотной решеткой графеновых микроэлектродов с диаметром около 20 микрометров. При размещении на поверхности мозга имплант записывал электрические сигналы от нейронов, расположенных во внешних слоях. В сочетании с двухфотонным лазерным микроскопом чип также позволял визуализировать активность кальциевых каналов в нервных клетках, расположенных на глубине 250 микрометров.

Материалы по теме:
Ученым из США дали Нобелевские премии по медицине: они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Ученым из США дали Нобелевские премии по медицине:они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
5 октября 2021
Чудесное исцеление. В России создали новый материал для быстрого заживления ран. Как он работает?
Чудесное исцеление.В России создали новый материал для быстрого заживления ран. Как он работает?
25 октября 2021

В экспериментах с генетически модифицированными мышами ученые обнаружили корреляцию между электрическими сигналами на поверхности и сигналами, опосредованными кальцием, в глубоких слоях мозга. Эта зависимость позволила использовать данные о поверхностных потенциалах действия для обучения нейронных сетей, чтобы те могли предсказать кальциевую активность как для больших популяций нейронов, так и для отдельных клеток.

Новая технология позволяет решить недостатки существующих методов записи кальциевой активности, которые требуют фиксации головы субъекта и могут проводиться в течение только часа или два за раз. Поскольку запись электрической активности не имеет подобных ограничений, имплант позволяет проводить более длительные эксперименты, в которых испытуемый может свободно передвигаться и выполнять сложные поведенческие задачи.

В традиционных имплантах в качестве электродов и проводов используются непрозрачные металлические материалы, которые мешают визуализации нейронов, расположенных под электродами. Напротив, чип, изготовленный с использованием графена, прозрачен, что обеспечивает хорошее поле зрения для микроскопа. В будущем ученые планируют испытать имплант на различных животных моделях, прежде чем перейти к экспериментам с участием людей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вам не повезло, янки». В Словакии обвинили США во лжи и отказались осудить Россию

      Россиянам назвали простые способы определить у себя серьезные болезни

      Пассажир испражнился на сиденье в полете и возмутил попутчиков ужасным запахом

      Юрий Антонов призвал ввести дресс-код для «голых» артистов

      Россиянам рассказали о рисках при дарении квартиры

      «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход

      Россиян предупредили об опасности кофе с алкоголем

      Ущерб британской экономике от Brexit оценили

      Прокуратура Италии начала расследование массового собрания неофашистов в Риме

      Известный блогер бросил младенца в сугроб и покаялся, когда это вызвало скандал. Почему ему не верят и глумятся над ним?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости