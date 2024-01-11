Стало известно о попытках предупредить субподрядчика Boeing о дефектах лайнеров

Сотрудник Spirit AeroSystems писал в компанию о дефектах самолетов Boeing

Сотрудник компании-субподрядчика Boeing Spirit AeroSystems пытался предупредить руководство о дефектах лайнеров, однако не получал ответа. Об этом стало известно Daily Mail.

Уточняется, что работник писал главе компании электронные письма с предупреждениями о проблемах при строительстве самолетов. Его жалобы не касались заглушек дверей, однако в них содержалась информация о других недостатках производства.

Ранее генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Сейчас эксперты Boeing обследуют дверную заглушку поврежденного воздушного судна.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.