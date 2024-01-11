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20:02, 11 января 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба изучил атмосферные условия на экзопланете Gliese 367 b

arXiv: телескоп Уэбба изучил атмосферу на экзопланете Gliese 367 b

Фото: Stefica Nicol Bikes / Reuters

Астрономы использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба, чтобы изучить атмосферные условия на близкой к Солнечной системе скалистой экзопланете Gliese 367 b. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Gliese 367 b была обнаружена в 2021 году с помощью спутника НАСА для поиска транзитных экзопланет TESS. Она вращается вокруг красного карлика, которая находится на расстоянии 31 светового года от Солнца. Предыдущие наблюдения показали, что она примерно на 30 процентов меньше Земли, а ее масса составляет примерно 0,67 массы Земли. Ее равновесная температура составляет 1367 кельвинов, а период обращения составляет 7,7 часа.

Новые наблюдения проводились с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI в течение 12,7 часа. Оказалось, что планета не имеет обнаруживаемую атмосферу, а температура на дневной и ночной стороне составляет 1728 и 847 кельвинов соответственно. Такой результат исключает существование атмосферы из углекислого газа с давлением более одного бара, а также дегазированной атмосферы с восстановительными условиями и давлением более 10 миллибар и дегазированной окислительной атмосферы с давлением более 0,01 миллибара.

Исследователи предполагают, что наблюдаемое отсутствие атмосферы у Gliese 367 b указывает на то, что на планете в целом значительно меньше летучих веществ по сравнению с Землей. Отсутствие атмосферы может быть связано с удалением исходных летучих веществ интенсивным звездным облучением.

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      Александр Еникеев
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