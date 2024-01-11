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17:05, 11 января 2024Интернет и СМИ

Телеведущая рассказала о нападении вора на улице

Ведущая TalkTV Филлипс заявила, что неизвестный попытался украсть ее сумку

Кадр: видео TalkTV / YouTube

Ведущая британского телеканала TalkTV Алекс Филлипс рассказала, что недавно на нее напал вор. В эфире программы CrossTalk, запись которой доступна на YouTube, она заявила, что неизвестный пытался обокрасть ее прямо на улице.

По словам Филлипс, инцидент произошел 9 января на Оксфорд-стрит в Лондоне. «Я иду по улице и чувствую, как кто-то дергает меня за руку и тянется за моей сумочкой», — описала она случившееся.

Она заметила, что это сделал молодой человек, ехавший на велосипеде. Злоумышленник затем ударил телеведущую по руке, из-за чего она выронила телефон. Филлипс добавила, что вору было неудобно поднимать упавший гаджет, поэтому он быстро уехал.

«Когда я окончательно осознала, что со мной случилось, то у меня была небольшая паническая атака. Я еле дышала и плакала», — описала она свои эмоции.

Ранее известная британская телеведущая Фиона Филлипс рассказала о неизлечимом заболевании. По ее словам, в начале 2022 года ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

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