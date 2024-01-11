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08:18, 11 января 2024Мир

Трамп заявил об избрании кандидата на пост вице-президента США

Трамп заявил, что решил, кого выберет своим кандидатом в вице-президенты США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Delcia Lopez / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже решил, кого выберет своим кандидатом в вице-президенты, однако отказался назвать имя конкретного человека. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«На самом деле я не могу вам этого сказать. Я имею в виду, я знаю, кто это будет», — рассказал бывший американский лидер.

После того как журналисты стали расспрашивать о личности потенциального кандидата, Трамп лишь заявил о планах работать со всеми своими оппонентами по республиканским праймериз. Также фигуру возможного заместителя Трампа отказались называть представители его избирательного штаба после состоявшегося интервью.

Ранее стало известно, что почти половина республиканцев готова проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. За него готовы отдать голоса порядка 49 процентов респондентов.

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      Максим Габриелян
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