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05:33, 11 января 2024Путешествия

Туристка описала магазин на Кубе фразой «единственное, что не в дефиците, — ром»

Фото: Alexandre Meneghin / Reuters

Россиянка побывала на Кубе и пожаловалась на нехватку продуктов в местных магазинах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Скудный ассортимент товаров на карибском острове путешественница описала фразой «выбор без выбора». Она посетила супермаркет торгового центра American Plaza в Варадеро и рассказала, что там можно купить молоко, сыр, персики, фасоль, местное пиво. Также на прилавках была представлена рыба, которая «выглядела страшновато».

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«Единственное, что не в дефиците, — ром», — отметила блогерша. Она добавила, что цены по кубинским меркам там «совершенно неподъемные», а на кассе супермаркета принимают только доллары.

По словам россиянки, в аптеках лекарств тоже мало, иногда в наличии нет даже бинтов. «С шампунями и средствами гигиены история не лучше. Они как бы есть, но выбора нет, да и цены вас не порадуют», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, в каких домах живут на Кубе местные жители. «Хрущевки отдыхают», — такой фразой описала автор недвижимость в стране.

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      Мария Борисова
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