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07:30, 20 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала жилые дома фразой «хрущевки отдыхают»

Фото: Michael Zegers / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала, в каких домах живут местные. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Хрущевки отдыхают», — такой фразой описала автор недвижимость в стране. По ее словам, часть простых кубинцев живет в некогда роскошных особняках, которые находятся в печальном состоянии. «Царство облупленных фасадов, дыр в стенах, разломанных ставен, обвисших дверей. Ремонта тут не было лет 10», — рассказала россиянка. Она добавила, что в большинстве домов на Кубе нет стекол из-за их дороговизны и жаркого климата.

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Кроме того, в карибской стране встречаются дома из бетонных панелей, которые строились при поддержке СССР и поэтому очень похожи на те, которые есть в России. «При этом внутри этих панелек иногда даже все печальнее, чем в трущобах», — отметила блогерша.

Она также обратила внимание, что новостроек в кубинских городах мало, а квартиры в них в основном сдают в аренду туристам. «Чаще всего то, что хоть как-то рассчитано под сдачу, выглядит намного приличнее жилья местных», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала увиденное на Кубе разрывом шаблона. По ее словам, многие особенности жизни там совершенно не укладываются в голове. Например, что цены на острове сильно не соответствуют уровню дохода местных жителей.

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      Мария Борисова
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