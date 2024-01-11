У устроившего полицейскую погоню россиянина нашли тысячи патронов и гранату

В Перми мужчина устроил погоню и сыпал шипы под колеса полицейских

В Перми 37-летний безработный местный житель устроил погоню от полиции и сыпал металлические шипы на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, во время преследования мужчина повредил семь автомобилей и сыпал металлические шипы на дорогу, однако его все равно смогли задержать. В машине у безработного обнаружили два пистолета, сотни патронов и прибор ночного видения. Правоохранители также решили осмотреть квартиру мужчины. В ней они нашли тысячи патронов, несколько телефонов, распечатанный гайд по изготовлению самодельного взрывного устройства, гранату и две книги о терроризме.

В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям, среди которых 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее в Подмосковье 35-летнего жителя Талдома осудили на два года и четыре месяца за повреждение трех служебных полицейских автомобилей.