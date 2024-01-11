Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 11 января 2024Силовые структуры

Угрожавший свернуть шею шестилетней россиянке мигрант появился в суде с синяками

Угрожавший свернуть шею девочке мигрант появился в московском суде с синяками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд отправил под стражу 43-летнего уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проведет под арестом два месяца. Мужчина проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство.

Корреспондент Telegram-канала Shot сообщил из зала суда, что мигрант появился на слушании с синяком под глазом и гематомой на переносице. В ходе заседания обвиняемый заявил, что приехал в Россию 27 декабря работать грузчиком.

6 января киргиз напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ей шею, однако отец ребенка быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. После этого инцидента следователи завели уголовное дело, а подозреваемого задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Россиянам стали доступны прямые рейсы в новые курортные страны

      Лера Кудрявцева рассказала о проблемах после потопа

      Бывший депутат Рады рассказал о требовании Блинкена его устранить

      Угрожавший свернуть шею шестилетней россиянке мигрант появился в суде с синяками

      У любителей фитнеса обнаружили склонность к пьянству

      «Калашников» поставит ракеты «Вихрь-1» за рубеж

      В Киргизии прошли массовые задержания по делу о госперевороте

      В Армении беженцам из Карабаха предложат обязательную работу

      В российской школе ученица провалилась под пол в двухметровую дыру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости