Угрожавший свернуть шею шестилетней россиянке мигрант появился в суде с синяками

Угрожавший свернуть шею девочке мигрант появился в московском суде с синяками

В Москве суд отправил под стражу 43-летнего уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проведет под арестом два месяца. Мужчина проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство.

Корреспондент Telegram-канала Shot сообщил из зала суда, что мигрант появился на слушании с синяком под глазом и гематомой на переносице. В ходе заседания обвиняемый заявил, что приехал в Россию 27 декабря работать грузчиком.

6 января киргиз напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ей шею, однако отец ребенка быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. После этого инцидента следователи завели уголовное дело, а подозреваемого задержали.