Аналитик допустил рост курса доллара

Аналитик Дудченко допустил возвращение доллара к 95 рублям

Курс доллара по отношению к рублю может еще какое-то время оставаться в пределах 89-90. Возможно и более глубокое его падение. Тем не менее в дальнейшем американская валюта, вероятно, снова начнет укрепляться, вернувшись к более привычным 95 рублям. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» допустил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

«Важным фактором, который способствовал развороту тренда и началу укрепления курса рубля стал комментарий Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния на внутреннем валютном рынке в 2024 году. Регулятор анонсировал, что будет зеркалировать все операции Фонда и определил величину продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила в размере 11,8 миллиардов в день», — напомнил Дудченко.

В первый официальный день торгов, по его словам, рубль укрепился до отметки 89,1 за доллар. В первом квартале 2024 года, как считает аналитик, курс будут поддерживать операции регулятора на открытом рынке, действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки, а также высокая ключевая ставка.

«Курс может еще какое-то время оставаться в пределах уровня 90. В случае пробоя вниз, возможно, мы увидим движение к отметке 87,8. Вместе с тем, в дальнейшем доллар вновь может начать укрепляться и вернуться к теперь уже более привычному уровню в 95 рублей», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что во время торгов в четверг, 11 января, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Это произошло впервые с 29 декабря. Евро при этом подрос до 98,0375 рубля. Юань также подорожал, он стоит 12,43 рубля.