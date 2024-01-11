Трамп отметил ум и коварство Путина и Си Цзиньпина

Трамп раскритиковал Байдена, назвав Путина и Си Цзиньпина умными и коварными

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена, указав на то, что он является слабым политиком. При этом Трамп отметил ум и коварство лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает телеканал Fox News.

«Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием», — заявил он.

Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что СМИ не любят, когда он хвалит Путина и Си Цзиньпина, однако, несмотря на это, они являются очень умными и коварными.

Ранее французский еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал, что Трамп в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не желает помогать Европейскому союзу (ЕС), в случае если тот подвергнется военному нападению.