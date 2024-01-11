В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

США назвали визит делегации на Тайвань соответствующим политике одного Китая

Визит американской делегации на Тайвань соответствует политике одного Китая. Такое оправдание в интервью газете The Financial Times назвала официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Кейт Уотерс.

«Это соответствует нашей политике одного Китая, соответствует статус-кво и связано с окончанием выборов, чтобы мы были уверены, что не оказываем больше поддержки только одному кандидату или одной партии», — сказала чиновница.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что вопрос принадлежности Тайваня является ключевым для Китая и обозначенной красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую США не должны пересекать.