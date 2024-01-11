В Британии признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа самоубийством

Independent: смерть бывшего вице-президента «ЮКОС-Москва» Трушина была суицидом

В Британии признали самоубийством смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина. Он скончался в июле 2022 года в своем особняке в Суррее (южная Англия). Об этом пишет The Independent.

Следователи установили, что на теле погибшего присутствовали следы, свидетельствующие о самоубийстве. В пользу такой версии говорит и записка, которую Трушин отправил своим близким в ту ночь, когда его нашли мертвым.

Бывший топ-менеджер компании рассказывал, что его обманули и в итоге он оказался банкротом. Помимо этого, девушка Трушина добавила, что его счета в Швейцарии были заморожены после начала специальной военной операции на Украине. В Британии он получил политическое убежище.

Трушин обосновался в королевстве с 2004 года. В 2005 году российский суд заочно приговорил его к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей за организацию хищения и отмывания денег, принадлежавших нефтяной компании ЮКОС. В 2003 году по обвинениям в хищениях и неуплате налогов был арестован глава ЮКОС Михаил Ходорковский (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). В 2013 году он был помилован президентом России Владимиром Путиным.