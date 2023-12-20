В Кремле ответили на вопрос об отношении Путина к помилованию Ходорковского

Песков: Путин помиловал Ходорковского из гуманизма, но тот не сдержал своих слов

Президент России Владимир Путин помиловал бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), руководствуясь гуманистическими соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Президент вряд ли жалеет о том, что помиловал бизнесмена, отметил Песков.

При этом заверения Ходорковского в связи с поданным им прошением о помиловании «так и остались на бумаге», подчеркнул представитель Кремля. «Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», — заключил он.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию. Ранее Владимир Путин сообщил, что в адресованном ему письме Ходорковского бизнесмен признал свою вину и попросил освободить его из-за болезни матери.