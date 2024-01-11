В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный танкер

Госдеп потребовал от Ирана освободить захваченный в Оманском заливе танкер

Иранское правительство должно незамедлительно освободить захваченный в водах Оманского залива американский нефтяной танкер. С таким призывом выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные действия незаконны и «направлены на подрыв международной торговли». Однако Пател не уточнил, что именно Вашингтон намерен предпринять в связи с произошедшим. «Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности», — заявил он.

Ранее 11 января иранское агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами (ВМС) страны американского нефтяного танкера St Nikolas в Оманском заливе.