Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 11 января 2024Мир

В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный танкер

Госдеп потребовал от Ирана освободить захваченный в Оманском заливе танкер

Фото: Daisuke Nimura / Reuters

Иранское правительство должно незамедлительно освободить захваченный в водах Оманского залива американский нефтяной танкер. С таким призывом выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные действия незаконны и «направлены на подрыв международной торговли». Однако Пател не уточнил, что именно Вашингтон намерен предпринять в связи с произошедшим. «Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности», — заявил он.

Ранее 11 января иранское агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами (ВМС) страны американского нефтяного танкера St Nikolas в Оманском заливе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ

      На Украине подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации

      Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных российских активов

      Русскую школу в Финляндии задумали закрыть ради экономии

      Стало известно о пропавших органах у умерших в тюрьмах США заключенных

      В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный танкер

      ВСУ обстреляли ракетами многоквартирные дома в Донецке

      Запад передал ВСУ ракеты для Stinger времен войны в Афганистане

      Слуцкий предостерег от ударов западным оружием по территории России

      Гинеколог сравнила пользу от сна без одежды и в пижаме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости