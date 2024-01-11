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16:09, 11 января 2024Мир

В водах Оманского залива задержан американский танкер

Tasnim: ВМС Ирана задержали танкер США в водах Оманского залива
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Ирана по решению суда задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива», — говорится в публикации.

В декабре прошлого года ВМС Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе с контрабандной нефтью. Всего на двух суднах найдено 4,5 миллиона литров контрабандного топлива. На одном танкере находились 13 человек, все они иностранцы, однако их национальность не раскрывается. На втором борту — 21 человек, также иностранцы. В настоящее время контрабандисты взяты под стражу.

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      Виктория Кондратьева
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