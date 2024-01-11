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14:20, 11 января 2024Бывший СССР

В Казахстане призвали тщательнее проверять продукты из России

Спикер Сената Казахстана Ашимбаев призвал тщательно проверять продукты из России

Фото: Fredrik von Erichsen / Globallookpress.com

Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев призвал тщательнее проверять продукты из России на границе. Об этом пишет Orda.

Ашимбаев заявил, что регулярно получает жалобы от казахстанских предпринимателей на санитарные проверки на границе с Россией. По его мнению, в ответ нужно ужесточить контроль для российских товаров.

«Почему тогда и в нашу сторону, когда идет эта [российская] продукция, предприниматели спрашивают, на должном уровне не осуществляется ветеринарный, санитарный, фитосанитарный и иные виды контроля? Это же улица с двусторонним движением», — подчеркнул спикер Сената. Он также назвал проблему вопросом безопасности и здоровья граждан Казахстана.

В свою очередь, министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев ответил, что на границах будут проводить выездные мероприятия, и пообещал усилить работу.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев назвал взаимовыгодность экономического сотрудничества важным фактором дружбы обеих стран. Он подчеркнул, что по итогам 2022 года страны достигли рекордного объема товарооборота, а в 2024 году имеются все предпосылки, чтобы обновить рекорд.

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      Юрий Леонов
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