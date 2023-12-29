В Казахстане назвали четыре фактора дружбы с Россией

Посол Казахстана: у дружбы Астаны с Москвой есть 4 фактора

В основании дружбы Казахстана и России лежит четыре фактора: лидерство двух стран в Средней Азии, особая связь между казахским и русским народом, взаимовыгодность экономического сотрудничества и общность культурных ценностей. Об этом в колонке для редакции «Независимой газеты» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

«Дружба двух народов является следствием не только социокультурной комплиментарности в гумилевском понимании этого феномена, но и базируется на фундаменте прагматизма и рациональности. Проще говоря, нам нельзя не дружить!» — заявил посол

Стратегическое партнерство Москвы и Астаны, по мнению Абаева, прагматично и происходит из географической близости двух стран. Однако нельзя забывать об историческом переплетении судеб двух народов, совместном преодолении тяжелых испытаний.

Говоря про экономику, посол подчеркнул, что по итогам 2022 года страны достигли рекордного объема товарооборота — 26,1 миллиарда долларов, а в 2024 году имеются все предпосылки, чтобы обновить рекорд. Он заявил, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана, и назвал топливно-энергетическую сферу самым перспективным направлением межгосударственной кооперации.

В конце дипломат напомнил о важности культурного обмена между Россией и Казахстаном, упомянув стремительное развитие туризма и сотрудничество в образовательной сфере.

Абаев также призвал создать условия для изучения казахами родного языка в России. По его словам, это главная проблема, которую казахских общины России поднимают в разговоре с послом.