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14:49, 29 декабря 2023Бывший СССР

В Казахстане назвали четыре фактора дружбы с Россией

Посол Казахстана: у дружбы Астаны с Москвой есть 4 фактора

Фото: Photothek / Globallookpress.com

В основании дружбы Казахстана и России лежит четыре фактора: лидерство двух стран в Средней Азии, особая связь между казахским и русским народом, взаимовыгодность экономического сотрудничества и общность культурных ценностей. Об этом в колонке для редакции «Независимой газеты» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

«Дружба двух народов является следствием не только социокультурной комплиментарности в гумилевском понимании этого феномена, но и базируется на фундаменте прагматизма и рациональности. Проще говоря, нам нельзя не дружить!» — заявил посол

Стратегическое партнерство Москвы и Астаны, по мнению Абаева, прагматично и происходит из географической близости двух стран. Однако нельзя забывать об историческом переплетении судеб двух народов, совместном преодолении тяжелых испытаний.

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Говоря про экономику, посол подчеркнул, что по итогам 2022 года страны достигли рекордного объема товарооборота — 26,1 миллиарда долларов, а в 2024 году имеются все предпосылки, чтобы обновить рекорд. Он заявил, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана, и назвал топливно-энергетическую сферу самым перспективным направлением межгосударственной кооперации.

В конце дипломат напомнил о важности культурного обмена между Россией и Казахстаном, упомянув стремительное развитие туризма и сотрудничество в образовательной сфере.

Абаев также призвал создать условия для изучения казахами родного языка в России. По его словам, это главная проблема, которую казахских общины России поднимают в разговоре с послом.

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      Глеб Палехов
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