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12:08, 11 января 2024Россия

В КПРФ отреагировали на дело против главы «Левого фронта»

Депутат Ющенко: КПРФ помогает фигуранту дела об оправдании терроризма Удальцову

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Юридическая служба КПРФ уже помогает главе «Левого фронта» Сергею Удальцову, который проходит по делу об оправдании терроризма. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По словам представителя КПРФ, коммунистам пока неизвестны обстоятельства дела Удальцова. Однако Ющенко отметил, что, являясь членом штаба протестных действий КПРФ, Удальцов действовал исключительно в правовом поле.

«Он [Удальцов] входит в Штаб протестных действий, все действия "Левого фронта" скоординированы со Штабом. (...) Он действует в рамках правового поля. Что ему предъявляют правоохранительные органы — пока неизвестно, гадать не будем», — заявил пресс-секретарь КПРФ.

Ранее сегодня, 11 января, Удальцов написал в своем Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.

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