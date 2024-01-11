В КПРФ отреагировали на дело против главы «Левого фронта»

Депутат Ющенко: КПРФ помогает фигуранту дела об оправдании терроризма Удальцову

Юридическая служба КПРФ уже помогает главе «Левого фронта» Сергею Удальцову, который проходит по делу об оправдании терроризма. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По словам представителя КПРФ, коммунистам пока неизвестны обстоятельства дела Удальцова. Однако Ющенко отметил, что, являясь членом штаба протестных действий КПРФ, Удальцов действовал исключительно в правовом поле.

«Он [Удальцов] входит в Штаб протестных действий, все действия "Левого фронта" скоординированы со Штабом. (...) Он действует в рамках правового поля. Что ему предъявляют правоохранительные органы — пока неизвестно, гадать не будем», — заявил пресс-секретарь КПРФ.

Ранее сегодня, 11 января, Удальцов написал в своем Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.