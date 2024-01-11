В МИД Грузии вызвали посла Дании

Посла Дании Анну Тофт вызвали в МИД Грузии из-за ложных заявлений

В Министерство иностранных дел (МИД) Грузии вызвали посла Дании Анну Тофт из-за ложных заявлений. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Правящая партия республики «Грузинская мечта» призвала министерство вызвать Тофт и спросить у нее, почему иностранный посол позволяет себе распространять лживые и бездоказательные заявления о грузинских политиках.

Посол Дании назвала бывшего премьер-министра страны и основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «олигархом, который сколотил свое состояние в 90-х годах в России».

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили рассказала, что всегда считала Россию врагом Грузии. Она предположила, что Москва негативно относилась к Грузии в течение всего времени с момента получения независимости.

