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08:23, 11 января 2024Экономика

В России предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам такси ночью

Депутаты ГД хотят обязать работодателей предоставлять сотрудникам такси ночью

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР хотят обязать российских работодателей предоставлять сотрудникам такси в ночное время. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект будет направлен на имя вице-премьера Татьяны Голиковой 11 января. В пояснительной записке предложение мотивировано сильным ростом цен на перевозки.

Депутаты отметили, что средняя стоимость поездки на такси с января по сентябрь 2023 года выросла на 16 процентов, побив исторический рекорд за последние десять лет.

«Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью», — говорится в пояснительной записке.

Также указывается, что в связи с работой в ночное время некоторые сотрудники не могут воспользоваться общественным транспортом. Ответственные работодатели компенсируют им затраты на проезд, однако на законодательном уровне это не закреплено. Такая ситуация приводит к уменьшению доходов работников, чьи руководители не возмещают им эти средства.

Парламентарии предложили внести изменения в статью 22 Трудового кодекса РФ. Согласно инициативе, в нее добавится обязанность работодателя обеспечить проезд работника до места работы и обратно в ночное время.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 18,5 процента. С начала года минимальные зарплаты выросли до 19 242 рублей. Прибавка составит порядка трех тысяч рублей — как отмечают авторы законопроекта, мера приведет к увеличению доходов около 4,8 миллиона работников.

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      Марина Совина
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