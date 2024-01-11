В российских казино установили рекорд посещаемости

АИРИС: посещаемость российских казино выросла за год на 68 %

Посещаемость российских казино в новогодние каникулы выросла на 68 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Согласно приведенным данным, каждая из четырех отечественных игорных зон приняла с 1 по 8 января больше гостей, чем на праздниках годом ранее. Всего в казино побывали 84 052 гостя. Такой показатель в организации назвали рекордным за последние несколько лет.

В частности, число посещений увеличилось в начале 2024 года в игорной зоне «Красная Поляна» (Сочи) — с 32,59 до 36,92 тысячи гостей, в казино SOBRANIE (Калининград) — с 4,69 до 6,79 тысячи, в игорной зоне «Сибирская Монета» (Алтай) — с 26,22 до 29,09 тысячи и в казино Tigre de Cristal (Владивосток) — с 8,6 до 11,25 тысячи.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов связал рост посещаемости российских казино в том числе с тем, что места их дисклокации вызывают значительный интерес у туристов, что позволяет «привлекать неигровыми развлечениями все больше гостей».

Ранее работники казино поделились наиболее печальными историями клиентов, с которыми им приходилось сталкиваться. В треде Reddit отметились в том числе сами заядлые игроки, некоторые из которых заявили, что играют маленькими ставками для удовольствия, так как боятся все потерять.