В российском городе автокран потерял управление и протаранил 14 машин

В Геленджике потерявший управление автокран протаранил 14 машин, пострадали трое

В Геленджике автокран потерял управление и протаранил 14 машин, пострадали три человека. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Новороссийской в 18:45 10 января. «Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей», — уточнили городские власти.

Оперативный дежурный по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Роман Лаптев рассказал, что кран протаранил припаркованные и стоящие на светофоре машины.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что 63-летний водитель попал в больницу с травмами различной степени тяжести, пострадали еще два человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждения получили шесть автомобилей.

Ранее автобус, в котором находились 15 школьников, попал в аварию в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир. Об этом сообщило управление ГИБДД по Сахалинской области.

