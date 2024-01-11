В российском многоквартирном доме прогремел взрыв

В Самаре в жилом доме произошел взрыв газа, одного человека спасти не смогли

В Кировском районе Самары в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по Самарской области в Telegram-канале.

В результате происшествия в доме на улице Советская один человек получил несовместимые с жизнью травмы. За взрывом последовал пожар, его площадь составила 12 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок», — сообщили в МЧС. Там добавили, что на месте происшествия для ликвидации пожара работали 21 человек и 6 единиц техники.

В январе взрыв газа также произошел в Казани на улице Максимова. В результате происшествия оказалась повреждена межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей. Никто не пострадал.