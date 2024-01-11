В Словакии опровергли информацию о желании хоккейной сборной сыграть с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании сыграть с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании национальной сборной сыграть с Россией. Об этом сообщается на сайте организации.

В Словакии рассказали, что не вели никаких переговоров с Федерацией хоккея России и не планируют проводить игры со сборной России. «Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции», — отмечается в заявлении.

10 января «Матч ТВ» сообщал, что Словакия желает провести товарищеские матчи против сборной России перед чемпионатом мира. Отмечалось, что команда ждет одобрения инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

Хоккейные команды из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. По словам главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, допуск команд к турнирам всецело зависит от безопасности спортсменов и организаторов.