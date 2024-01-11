В США назвали преступлением срыв Западом переговоров по Украине в 2022 году

Подполковник Квятковски: срыв Западом переговоров по Украине был преступлением

Срыв Западом переговоров между Украиной и Россией в 2022 году был преступлением. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, поощрение конфликта, из-за которого страдают люди, было преступлением, при том что мир уже почти был у них в руках», — сказала она.

По ее словам, весной 2022 года уже был готовый мирный договор, с условиями которого были согласны обе стороны, но западные страны не позволили прекратить конфликт.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры. Он подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери и уже не способны их восполнить.