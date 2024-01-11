Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 11 января 2024Мир

В США назвали преступлением срыв Западом переговоров по Украине в 2022 году

Подполковник Квятковски: срыв Западом переговоров по Украине был преступлением

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Срыв Западом переговоров между Украиной и Россией в 2022 году был преступлением. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, поощрение конфликта, из-за которого страдают люди, было преступлением, при том что мир уже почти был у них в руках», — сказала она.

По ее словам, весной 2022 года уже был готовый мирный договор, с условиями которого были согласны обе стороны, но западные страны не позволили прекратить конфликт.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры. Он подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери и уже не способны их восполнить.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я один остался». Раненый российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с украинским военным

      Российская актриса назвала москвичей избалованными

      Аргентинцы обратились за помощью к святому ковбою из-за экономического кризиса

      Блогер объяснил инцидент с дверью Boeing фразой «она никогда не была прикручена»

      Россиянам рассказали о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения

      Россиянка подала более 90 обращений в полицию с обвинением в нападениях и побоях

      Телескоп Уэбба изучил атмосферные условия на экзопланете Gliese 367 b

      Россиянин вонзил нож в грудь сыну и попал под суд

      Участница популярного российского телешоу пожаловалась на тяжелые условия

      В московских клиниках введут аудиозапись и запретные для врачей слова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости