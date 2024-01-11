В США обеспокоились последствиями конфликта Зеленского и Залужного

Bloomberg: конфликт Зеленского и Залужного замедлит разработку военной стратегии

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного замедляет разработку военной стратегии республики, в США чиновники обеспокоены возможными последствиями, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, в настоящее время украинские военные разрабатывают планы на 2024 год, в Вашингтоне хотят, чтобы республика «отточила» их.

«Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии», — отмечается в публикации.

Также источники агентства заявили, что страны G7 работают с Украиной в вопросе доработки двусторонних обязательств в сфере безопасности и надеются завершить этот процесс в феврале.

Ранее американский журналист Саймон Шустер рассказал, что самоуверенность президента Украины усилила раскол с главкомом ВСУ. «Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пояснил он.

