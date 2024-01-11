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08:49, 11 января 2024Мир

В США обратили внимание на новую угрозу терактов

Politico: разведка США заявила об угрозе терактов Хезболлы на территории Америки

Фото: Hussein Malla / AP

Из-за ситуации на Ближнем Востоке с каждым днем растет риск терактов и нападений на американцев со стороны ливанской исламской группировки «Хезболла», в том числе на территории Америки. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома, ознакомленных с данными разведки США, сообщает Politico.

По словам чиновников, вероятность нападения на территорию США также возрастает по мере эскалации напряженности в регионе из-за конфликта Израиля и Палестины. «Хезболла могла бы воспользоваться имеющимися у нее возможностями… например, чтобы разместить своих людей в разных местах, чтобы они что-то сделали. Это повод для беспокойства», — заявил один из источников.

В докладах разведки также говорится, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» «обладает возможностями, которых нет у других террористических группировок в регионе», что заставляет США принимать контрмеры для купирования потенциальных угроз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав... еще большие страдания», — подчеркнул он, приведя в пример недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

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      Виктория Кондратьева
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