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22:13, 7 января 2024Мир

Блинкен предупредил об опасности разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Блинкен: палестино-израильский конфликт может дать метастазы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sina Schuldt / Global Look Press

Палестино-израильский конфликт может разрастись, вызвав еще большие страдания, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат предупредил об опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав... еще большие страдания», — подчеркнул он. Блинкен прокомментировал нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

По данным Госдепа, эти нападения затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран. Из-за этого были нарушены или перенаправлены почти 20 процентов мировых морских перевозок.

Ранее The Washington Post писала: в США усилились опасения, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла».

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      Марина Совина
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