В США заявили об опасениях развития более широкого конфликта на Ближнем Востоке

WP: усиленные атаки «Хезболлы» вызывают опасения эскалации в Израиле

В США усилились опасения, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла» и расширения израильских авиаударов по всему региону. Об этом сообщает The Washington Post.

По заявлению подполковника израильской армии Джонатана Конрикуса, потенциал эскалации конфликта особенно высок вдоль северной границы Израиля с Ливаном, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает эвакуацию населения перед лицом «все новых и новых атак» со стороны «Хезболлы».

ЦАХАЛ сообщил, что противотанковые ракеты были выпущены из Ливана по трем районам Израиля, на что израильские силы ответили танковым и артиллерийским огнем, нанеся удар по наблюдательному пункту «Хезболлы». Группировка, в свою очередь, ответственность за нападение не взяла. «Сейчас "Хезболла" ведет себя агрессивно и втягивает Ливан в войну, от которой она ничего не выиграет», — констатировал Конрикус.

Министр обороны США Ллойд Остин также выразил опасения. «То, что мы видим, — это перспектива значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону (...) Поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы наши войска находились на хорошей позиции, были защищены и у нас была возможность ответить», — заявил он.

Ранее ХАМАС не смог доказать причастность Израиля к удару по больнице в Газе. Сообщается, что Минздрав Газы не представил информацию об именах 471 пострадавшего от атаки, а ХАМАС отклонил просьбу журналистов ознакомиться с остатками боеприпаса, вызвавшего взрыв.