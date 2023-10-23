Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 23 октября 2023Мир

В США заявили об опасениях развития более широкого конфликта на Ближнем Востоке

WP: усиленные атаки «Хезболлы» вызывают опасения эскалации в Израиле

Фото: Hassan Ammar / AP

В США усилились опасения, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла» и расширения израильских авиаударов по всему региону. Об этом сообщает The Washington Post.

По заявлению подполковника израильской армии Джонатана Конрикуса, потенциал эскалации конфликта особенно высок вдоль северной границы Израиля с Ливаном, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает эвакуацию населения перед лицом «все новых и новых атак» со стороны «Хезболлы».

ЦАХАЛ сообщил, что противотанковые ракеты были выпущены из Ливана по трем районам Израиля, на что израильские силы ответили танковым и артиллерийским огнем, нанеся удар по наблюдательному пункту «Хезболлы». Группировка, в свою очередь, ответственность за нападение не взяла. «Сейчас "Хезболла" ведет себя агрессивно и втягивает Ливан в войну, от которой она ничего не выиграет», — констатировал Конрикус.

Министр обороны США Ллойд Остин также выразил опасения. «То, что мы видим, — это перспектива значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону (...) Поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы наши войска находились на хорошей позиции, были защищены и у нас была возможность ответить», — заявил он.

Ранее ХАМАС не смог доказать причастность Израиля к удару по больнице в Газе. Сообщается, что Минздрав Газы не представил информацию об именах 471 пострадавшего от атаки, а ХАМАС отклонил просьбу журналистов ознакомиться с остатками боеприпаса, вызвавшего взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Петербургский школьник около 20 дней проходил с металлической пулькой в виске

      Россиянин отомстил работнику автомастерской четырьмя выстрелами в грудь

      В ДНР заявили о бездумных попытках Киева ударить ATACMS по России

      Назван способ оценить избыток одного продукта в организме по рукам

      Поправлявшую нижнее белье Дженнифер Лопес с поднятым платьем сняли на видео

      Часть школ в приграничном российском регионе перевели на дистанционную форму

      В США обратили внимание на слухи о контроле властей Израиля

      Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за одно достижение

      Бывший премьер Украины заявил об опустошении мобилизационных ресурсов Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости