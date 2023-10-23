ХАМАС уличили в ложных обвинениях Израиля по бомбардировке больницы в Газе

NYT: ХАМАС не смог доказать причастность Израиля к удару по больнице в Газе

Радикальная исламская палестинская группировка ХАМАС якобы так и не представила значимых доказательств и не смогла доказать причастность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к удару по больнице в секторе Газа 17 октября. В этом группировку уличила американская газета The New York Times (NYT).

«Спустя пять дней после того, как ХАМАС обвинил Израиль во взрыве больницы в Газе с сотнями пострадавших, группировка до сих пор не представила никаких доказательств, связывающих Израиль с ударом, заявляя при этом, что не может найти фрагменты боеприпаса, и отказалась предоставить подробную информацию о подсчете раненых и убитых», — говорится в публикации.

Авторы материала указали, что Минздрав Газы так и не представил информацию об именах 471 пострадавшего от взрыва неустановленного боеприпаса. Также отмечается, что ХАМАС отклонил просьбу представителей газеты The Times ознакомиться с остатками боеприпаса, указав, что «его фрагменты из-за взрыва распались до неузнаваемости».

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице группировку «Исламский джихад». В свою очередь ХАМАС обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.