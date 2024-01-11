В США заявили об оторванности госсекретаря Блинкена от реальности

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: оторванность Блинкена от реальности на руку России

Оторванность госсекретаря США Энтони Блинкена от реальности на руку России. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед», — прокомментировал он заявление Блинкена о том, что Москва не добилась своей главной цели — стереть Украину с карты.

Как указал экс-сотрудник разведслужбы, ни одно из высказываний главы американской дипломатии не соответствует действительности, как и его искренняя вера в то, что США смогли одержать «какую-то военную победу» над Россией.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News американский журналист Такер Карлсон заявил, что США отказываются признавать превосходство России над Украиной. По его мнению, Киев не победит в конфликте.