В Верховной Раде начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука
Депутат Рады Геращенко: начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука
В Верховной Раде Украины начался сбор подписей для отставки спикера Руслана Стефанчука. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.
Спикера обвиняют в неспособности организовать нормальную работу парламента и систематическом нарушении регламента.
Кроме того, Стефанчуку вменяют «травлю оппозиции», неуважение к парламенту и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности.
Ранее бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Стефанчук получил команду из офиса Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности. Он отметил, что решение спикера является нарушением всех норм регламента заседаний.