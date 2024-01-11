В Верховной Раде начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука

Депутат Рады Геращенко: начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука

В Верховной Раде Украины начался сбор подписей для отставки спикера Руслана Стефанчука. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.

Спикера обвиняют в неспособности организовать нормальную работу парламента и систематическом нарушении регламента.

Кроме того, Стефанчуку вменяют «травлю оппозиции», неуважение к парламенту и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности.

Ранее бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Стефанчук получил команду из офиса Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности. Он отметил, что решение спикера является нарушением всех норм регламента заседаний.