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15:27, 11 января 2024Бывший СССР

В Верховной Раде начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука

Депутат Рады Геращенко: начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде Украины начался сбор подписей для отставки спикера Руслана Стефанчука. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.

Спикера обвиняют в неспособности организовать нормальную работу парламента и систематическом нарушении регламента.

Кроме того, Стефанчуку вменяют «травлю оппозиции», неуважение к парламенту и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности.

Ранее бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Стефанчук получил команду из офиса Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности. Он отметил, что решение спикера является нарушением всех норм регламента заседаний.

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