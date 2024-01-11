В ВСУ заявили об отсутствии возможности сбить все российские ракеты С-300

Спикер ВС ВСУ Украины Игнат: Украина не может сбить все российские ракеты С-300

Украина не может сбивать все российские ракеты С-300, которые имеются у Москвы в большом количестве. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, у Киева отсутствуют возможности сбивать российские ракеты, так как на это «не хватит никаких средств». Отвечая на вопрос о том, как Украине оборонять Харьков от российских ракетных ударов, он отметил, что ВСУ могут противодействовать С-300, уничтожая пусковые установки, для чего необходимо иметь достаточно высокоточное вооружение.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что после объявления воздушной тревоги у жителей Харькова есть считаные минуты на то, чтобы спуститься в укрытие.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он добавил, что некоторые западные партнеры Украины в разы увеличили производство боеприпасов для ВСУ, однако это все еще не покрывает текущие потребности армии.