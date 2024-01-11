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16:31, 11 января 2024Мир

Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

МИД Венгрии: страна не увидела доказательств передачи России ракет КНДР

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Венгрия не подписала заявление об осуждении передачи России ракет КНДР в силу того, что Будапешт не увидел настоящих доказательств этой информации. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай.

Он рассказал, что Венгрия полностью солидарна с позицией главы МИД Словакии Юрая Бланара, который заявил, что Братислава не считает западные данные о передаче северокорейских вооружений состоятельными и достоверными. «Позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают», — резюмировал он.

Ранее Европейский союз (ЕС) пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в свою очередь не уточнил, о каких именно последствиях идет речь. По его словам, ЕС осуждает все страны, которые сотрудничают с Россией в военной сфере.

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      Виктория Кондратьева
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