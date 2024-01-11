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06:03, 11 января 2024Мир

Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ

Вертолеты ВКС РФ поразили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Экипажи боевых вертолетов российской авиации поразили скопление живой силы, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила цели. «Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния», — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны добавили, что в состав ударной группы вошли вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8.

Ранее стало известно, что армейская авиация ВКС России получила тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В.

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      Марина Совина
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