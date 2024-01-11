Ветеран СВО заступился за чиновника в шапке с флагом недружественной страны

Ветеран СВО из Перми заступился за чиновника в шапке с флагом Норвегии

Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Григоренко, потерявший руку в зоне боевых действий, заступился за главу аппарата администрации Перми Александр Молоковских, которого раскритиковали за шапку с флагом Норвегии. Свой взгляд на ситуацию он изложил в Telegram.

Ранее представившиеся участниками спецоперации мужчины записали видеообращение, в котором раскритиковали головной убор чиновника.

«С недоумением смотрю на эту историю», — написал Григоренко. Он отметил, что «треть страны» использует одежду, произведенную в странах НАТО. В качестве примера он привел обувь немецкого бренда LOWA. «И что, теперь солдат раздевать, что ли?» — задался вопросом ветеран.

Появление на чиновнике шапки с флагом Норвегии он объяснил молодостью Молоковских. Ветеран напомнил, что сотрудник администрации сам осознал ошибочность своих действий и извинился.

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств в августе 2023 года.

Ранее чиновника из Мурманской области обвинили в драке с участником СВО. После этого мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что заступился за молодых людей, с которыми спорили назвавшиеся участниками спецоперации мужчины. Он добавил, что участники конфликта принесли взаимные извинения и не имеют друг к другу претензий.

