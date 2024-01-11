El Comercio: власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором сроком на шестьдесят дней на фоне конфликта в соседней стране с преступными группировками. Об этом сообщает газета El Comercio.

«Эта норма эффективно применяет статью 44 Конституции Перу, которая устанавливает в качестве основной обязанности государства защиту населения от угроз безопасности», — сообщается в материале издания.

Также сообщается, что министры обороны и внутренних дел Перу заявили о принятии необходимых мер «для предотвращения проникновения групп, связанных с организованной преступностью».

7 января в Эквадоре из тюрьмы совершил побег в Перу главарь преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито, что вызвало бунты в нескольких тюрьмах страны. В ответ на действия боевиков и эскалацию насилия президент страны Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию.