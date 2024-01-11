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21:36, 11 января 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли ракетами многоквартирные дома в Донецке

ВСУ нанесли ракетный удар по нескольким многоквартирным домам в Донецке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по нескольким многоквартирным домам в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению корреспондента агентства, украинские военные использовали для обстрела реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате оказались разрушены более десяти квартир. Также получил повреждения магистральный газовый трубопровод, сейчас в месте попадания виден горящий факел.

7 января украинские военные обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. По Киевскому и Куйбышевскому районам города было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.

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