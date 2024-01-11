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20:31, 11 января 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans раскрыла свой заработок за два часа работы в день

Кадр: @fenellascorner / YouTube

Звезда OnlyFans Фенелла Фокс высказалась о своем заработке. Подробности она раскрыла в интервью изданию The Sun.

Модель рассказала, что зарабатывает на платформе по продаже откровенного контента 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в месяц. При этом она добавила, что по состоянию здоровья тратит на работу только два часа в день.

Фокс отметила, что здоровье у нее ухудшилось из-за работы в прошлом вебкам-моделью, на которой она ежемесячно получала до четырех тысяч фунтов стерлингов (454 тысячи рублей). При этом половину денег забирала себе площадка, на которой она работала. По словам модели, работа в этой сфере была изнурительной. «Мое психическое здоровье достигло рекордно низкого уровня, поэтому я ушла», — заключила она.

Ранее популярная американская стримерша и звезда OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известная как Amouranth, раскрыла свой заработок с платформы за четыре года. После вычета всех необходимых налогов она получила более 45 миллионов долларов (более четырех миллиардов рублей).

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      Олег Давыдов
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