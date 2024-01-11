Юрий Антонов призвал ввести дресс-код для «голых» артистов

Певец Юрий Антонов призвал ввести дресс-код для выступающих «голыми» артистов

Российский композитор и певец Юрий Антонов призвал ввести дресс-код для артистов. Его слова приводит «Абзац» в Telegram.

По мнению исполнителя, артисты могут выбирать гардероб, согласно своим вкусовым предпочтениям, но при этом должны быть одеты.

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», — сказал Антонов, подчеркнув, что ущемлять исполнителей за выбор той или иной одежды не стоит.

Ранее российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел голым на вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, надев на половой орган носок, может отправиться в армию весной 2024 года.