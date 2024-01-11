ВМС Британии: захваченное у берегов Омана судно сменило курс в сторону Ирана

Торговое судно у берегов Омана, которое ранее сообщало о проникновении группы вооруженных людей в черной форме, сменило курс в сторону территориальных вод Ирана. Об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций при Военно-морских силах (ВМС) Британии, опубликованном в социальной сети X.

«[Дежурный] офицер по вопросам безопасности сообщил, что судно сменило курс [и движется] в сторону иранских территориальных вод, связь с судном была потеряна», — говорится в сообщении о предположительно захваченном судне.

Уведомление о проникновении на судно было получено около 6:30 по московскому времени. С этого момента с экипажем не удается выйти на связь, ведется расследование. Известно, что на корабль проникли по меньшей мере четверо вооруженных людей в масках.