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02:30, 11 января 2024Из жизни

Замужняя порноактриса снялась в ролике с любовником и рассказала о пользе измены

Фото: Marina Svetlova / Shutterstock / Fotodom

Порноактриса-блогер считает, что участие в съемках порноролика с любовником сделало ее брак крепче. Об этом она рассказала ведущей подкаста Holly Randall Unfiltered.

Популярный стример Адам Грэндмэйсон, известный под ником Adam 22, женился на порноактрисе Лене Нерсесиан в мае 2023 года. Их союз вызвал волну публичных дискуссий, когда почти сразу после свадьбы пара объявила, что Лена, которую в порноиндустрии знают как Lena the Plug, займется сексом на камеру с порноактером Джейсоном Лувом. Ролик был вскоре опубликован, после релиза Лув сказал в одном из интервью, что поскольку длина его пениса почти 25 сантиметров, он «очевидно» лучше в сексе, чем Грэндмэйсон.

Однако все трения, видимо, остались в прошлом, потому что Несесиан призналась, что съемки с Лувом сделали ее отношения с мужем более страстными. «Были вещи, которые я бы не узнала о себе, если бы не сделала этого. Это касается отношений. Я боялась, что Адам увидит ролик, но в то же время мне очень хотелось показать его ему. Меня возбуждала мысль, что он будет смотреть на меня. Оказалось, что его это тоже возбуждало», — сказала Лена подкастеру Холли Рэндалл.

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Лена объяснила, что после просмотра видео у Адама возросло сексуальное желание. «Это действительно сблизило нас — в итоге у нас было гораздо больше секса, чем обычно, в течение нескольких недель после сцены с Джейсоном», — пояснила она.

Порноактриса отметила, что, несмотря на все плюсы, не уверена, повторит ли она этот опыт с кем-то еще.

Ранее Адам Грэндмэйсон и Лена Нерсесиан устроили кастинг пенисов для секса втроем. В ходе реалити-шоу пара выбирала будущего партнера из десяти кандидатов.

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      Алиса Дмитриева
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