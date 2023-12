Пара женатых порноактеров провела кастинг пенисов для секса втроем

Звезды платформы для взрослых устроили кастинг пенисов для секса втроем. Об этом сообщает Times Now.

Адам Грэндмэйсон и Лена Нерсесиан, также известные под псевдонимами Adam22 и Lena the Plug — значительные фигуры в мире контента для взрослых. Они — женатая пара, порноактеры, звезды OnlyFans и ведущие подкаста о сексе. В ноябре супруги запустили реалити-шоу For the Love of Lena, чтобы выбрать партнера для секса втроем. Идея для шоу возникла через некоторое время после того, как Грэндмэйсон позволил Нерсесиан снять порнофильм с порноактером Джейсоном Лувом.

В ходе реалити-шоу пара выбирала будущего партнера из десяти кандидатов. На протяжении нескольких эпизодов Грэндмэйсон и Нерсесиан задавали мужчинам разные вопросы, а в последнем выпуске попросили их показать пенисы, чтобы они могли выбрать лучший и запланировать подходящую сцену для фильма. Среди претендентов оказались TikTok-инфлюэнсер Cripmac и порноактер Джон Леджендари. Победителем стал мужчина по имени Lil D.

Ранее пара уже снимала видео секса втроем, но с девушкой. Тогда их избранницей стала бывшая учительница и звезда OnlyFans Брианнв Коппадж.

