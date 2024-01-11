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17:54, 11 января 2024Бывший СССР

Зеленский попросил Эстонию надавить на Евросоюз

Зеленский попросил Эстонию надавить на страны ЕС в вопросе производства снарядов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас призвал страну надавить на лидеров стран Евросоюза (ЕС), обязавшихся произвести миллион артиллерийских снарядов для Киева. Трансляция доступна на Youtube-канале правительства Эстонии.

Зеленский поблагодарил Эстонию за участие в инициативе и отметил, что на данный момент ЕС не выполнил обязательство в полном объеме. Он напомнил, что Украина планировала получить требуемый объем боеприпасов в марте.

«Сегодня уже можно политически давить на лидеров, подписавшихся под этим решением», — заявил президент. Он добавил, что Украина хочет получить контракты на поставку снарядов, так как это повлияет на боеспособность украинских военных.

Ранее секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм прокомментировал проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с задержками поставок от Запада. По его мнению, странам ЕС еще предстоит достичь темпов производства, достаточных для отправки миллиона снарядов на Украину.

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      Юрий Леонов
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