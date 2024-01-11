Зеленский прибыл в Ригу

Зеленский прибыл в Латвию для встречи с президентом и правительством

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. Об этом сообщает УНИАН в Telegram.

В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и представителями правительства страны. Ринкевич встретил украинского лидера в Риге.

10 января Зеленский прибыл с визитом в Литву. Он провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой по вопросам безопасности и евроинтеграции. В ходе совместной пресс-конференции украинский президент потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс.

11 января президент Украины посетил Эстонию. В ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом он заявил, что не видит пользы для Украины в прекращении огня.