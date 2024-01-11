Жена нашла необычный плюс в неспособности мужа эякулировать

Женщина призналась, что нашла в неспособности мужа эякулировать необычный плюс. Своим опытом 66-летний Диего и 53-летняя Хлои поделились в беседе с The Guardian.

По словам Диего, они с Хлои женаты уже три года, но живут по отдельности из-за работы. Когда супруги встречаются, они стараются радовать друг друга романтической обстановкой и исполнением сексуальных желаний.

Диего отметил, что еще до брака пережил операцию на простате. «Перед первым свиданием я позвонил ей и рассказал об операции. Хлои оказалась любящей и принимающей: когда я признался, что могу испытывать оргазм, но больше не могу эякулировать, то она воскликнула: "Ну разве я не счастливица?!"», — вспоминает он.

Хлои отметила, что именно откровенные разговоры о теле и особенностях Диего, которые мужчина начал вести с самого начала, позволили им стать открытыми друг с другом. Поэтому он стал первым партнером, с которым она смогла получить удовольствие от орального секса — бывший муж женщины отказывался доставлять ей удовольствие таким образом, а Диего месяцами уверял избранницу, что ему нравится эта практика.

«Мне все еще сложно расслабиться, когда он целует меня там, так что мы экспериментируем с новой практикой. Диего включает музыку, и мне нужно только лечь и концентрироваться на своих ощущениях в течение хотя бы нескольких песен, не трогая его самого. Мне помогает понятное ощущение течения времени, так я разрешаю себе испытывать удовольствие, не требуя от себя мгновенного ответа», — заключила она.

Ранее уролог-хирург Нил Барбер рассказал, что у большинства мужчин с возрастом увеличивается предстательная железа, и подсказал простые способы дольше сохранить мужское здоровье. В частности, он посоветовал регулярно эякулировать.