Мужчинам подсказали простые способы поддержать здоровье простаты

Уролог-хирург Нил Барбер рассказал, что у большинства мужчин с возрастом увеличивается предстательная железа, и подсказал простые способы дольше сохранить мужское здоровье. Его мнение приводит Daily Mail.

Барбер указал, что увеличение простаты называется доброкачественной гиперплазией предстательной железы. По его словам, этот процесс часто начинается после 30 лет и к пожилому возрасту в той или иной степени затрагивает почти всех мужчин. Основные симптомы этого состояния, говорит врач, — боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, в некоторых случаях недержание и эректильная дисфункция.

Уролог подчеркнул, что гиперплазия предстательной железы не является заболеванием и рассматривается врачами как естественный процесс, однако, по его словам, есть способы поддержать здоровье и молодость мужской половой системы. Для этого он посоветовал регулярно эякулировать. «Простата частично состоит из мышц, которые сокращаются во время оргазма и обеспечивают движение спермы в правильном направлении. Как и любые другие мышцы тела, эти мышцы тоже получают пользу от регулярного использования», — объяснил врач.

Также Барбер рекомендовал при езде на велосипеде наклонять спину вперед таким образом, чтобы сидушка не вдавливалось в промежность и не оказывала давления на простату. В то же время он подчеркнул, что риск навредить мужскому здоровью при занятиях велоспортом значительно меньше, чем при пассивном образе жизни.

В заключение врач порекомендовал диету, которая, по его мнению, также благотворно влияет на мужскую половую систему. Барбер считает, что для мужского здоровья полезно сократить потребление мяса до 70 граммов в сутки и увеличить количество фруктов и овощей в рационе.

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